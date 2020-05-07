Уголовное дело возбудят по фейкам об искусственном происхождении COVID

https://static.news.ru/photo/4ebb618a-904c-11ea-b124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская прокуратура обратилась в следственные органы по поводу недостоверной информации в Интернете об искусственном происхождении COVID-19 и чипировании больных. По данным фейкам может быть возбуждено уголовное дело.

Речь идёт о нескольких видеороликах, появившихся в YouTube и соцсети «Одноклассники». В них утверждается, что коронавирус стал специально созданным биологическим оружием. Оно якобы предназначено для чипирования населения и установления глобального мирового порядка, а также уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой, было установлено, что данная информация ложная, а также угрожает безопасности и здоровью граждан, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что указанные видеоролики признала фейковыми и Генпрокуратура РФ. В связи с этим в Роскомнадзор было направлено требование об ограничении доступа к ним.