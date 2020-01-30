https://static.news.ru/photo/a4800bce-4345-11ea-85fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Руслана Мухатова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.335 и ч.1 ст.335 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости» УК РФ. Фигурант признал свою вину и раскаялся.

Однако защита уверяет, что по п. «б» ч.2 ст. 335 УК РФ обвинение сильно преувеличили. Во время занятий по физподготовке Мухатов приказывал выполнять упражнения «гусиный шаг», приседания с выпрыгиванием, подтягивания на перекладине и отжимания.

Следком счёл подобные занятия как унижающие честь и достоинство, рассказал адвокат Забайкальской коллегии адвокатов Андрей Глазков. Юрист добавил, что данные упражнения известны с детского сада и не могут унизить. Тем более, что пострадавших не было. По ч.1 ст.335 УК РФ пострадавшим проходит Рамиль Шамсутдинов, подозреваемый в убийстве 8 сослуживцев.

Мухатов себя оговорил в плане признания вины о физических упражнениях. Следователи ему внушали, что у них особый порядок и если признает вину, то его отправят домой ещё до Нового года. Он должен был демобилизоваться ещё 9 декабря. То есть он уже по факту 1,5 месяца находится в армии без всяких оснований, — добавил адвокат в разговоре с NEWS.ru.

Все шестеро солдат (седьмой в реанимации) просят освободить Мухатова от уголовной ответственности и не считают себя потерпевшими по делу. Получается, что один Шамсутдинов потерпевший, и то об этом он в суде сам должен будет заявить, — резюмировал юрист.

По данным следствия, 25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.