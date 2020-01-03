https://static.news.ru/photo/46cca6b2-2e65-11ea-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спасатели для домашних целей советуют пользоваться углекислотным огнетушителем. Он оставляет меньше следов при рассыпании.

От порошкового может загрязниться квартира, также неплохо иметь на случай пожара два-три самоспасателя. Для профилактики пожарной безопасности в жилье надо иметь дымовой датчик, пишет АГН «Москва» со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

Датчик разбудит человека в любом случае, а это от него и требуется, так как 70% погорельцев погибают во сне. Можно купить автономный датчик, который стоит до 300 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что воспитанники одной из школ в городе Горячий Ключ Краснодарского края уронили порошковый огнетушитель. В результате разгерметизации устройства десять детей почувствовали себя плохо.