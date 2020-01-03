Спасатели для домашних целей советуют пользоваться углекислотным огнетушителем. Он оставляет меньше следов при рассыпании.
От порошкового может загрязниться квартира, также неплохо иметь на случай пожара два-три самоспасателя. Для профилактики пожарной безопасности в жилье надо иметь дымовой датчик,
Датчик разбудит человека в любом случае, а это от него и требуется, так как 70% погорельцев погибают во сне. Можно купить автономный датчик, который стоит до 300 рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что воспитанники одной из школ в городе Горячий Ключ Краснодарского края уронили порошковый огнетушитель. В результате разгерметизации устройства десять детей почувствовали себя плохо.
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