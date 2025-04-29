Сбежавшего из России известного актера потребовали признать иноагентом Глава «Зова народа» Зайцев призвал признать актера Назарова иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Российского актера и телеведущего Дмитрия Назарова, покинувшего родину после начала специальной военной операции на Украине, нужно признать иностранным агентом, заявил NEWS.ru руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Он отметил, что организация направит соответствующее обращение в Министерство юстиции РФ и правоохранительные органы.

Честно говоря, я крайне удивлен, что Дмитрий Назаров после всех его откровенно антироссийских высказываний до сих пор не получил статус иностранного агента. Я думал, что этот вопрос уже давно решен. Поэтому мы в движении «Зов народа» приняли решение собрать все доступные материалы, свидетельствующие о его деятельности, и в ближайшее время направить официальное обращение в правоохранительные органы и Министерство юстиции, — высказался Зайцев.

По его словам, в действиях Назарова могут усматриваться признаки более серьезных нарушений закона вплоть до экстремизма и реабилитации нацизма. Он подчеркнул, что Назаров регулярно выкладывает в Сеть видеоролики со стихами собственного сочинения, в которых в оскорбительной форме отзывается о российской власти и военнослужащих.

Он не стесняется в выражениях, называя несогласных с ним людей полусгнившими трупами. Позволял себе называть парад Победы парадом бессилия, а мобилизованных солдат — мясом. Важно устранить пробел, чтобы разорвавший все мосты с Россией Назаров понес ответственность. Как минимум путем присвоения статуса иноагента мы ограничим получение им русскоязычной аудитории, и все будет скапливаться на специальный счет. Оставшуюся недвижимость нужно также обратить в собственность государства, — подытожил Зайцев.

Ранее певица и актриса Алена Кравец заявила, что Назарова выгнали из Канн. Артистка напомнила о русофобских стихах, которые артист публиковал в соцсетях после отъезда из России. Она назвала это «маразмом неумного, примитивного человека». По ее словам, СВО показала, кто есть кто, и отметила, что раньше на спектакли Назарова ходило много людей, которым нравилось его творчество.