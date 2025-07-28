Удвоение маткапитала может повлиять на рынок недвижимости в России

Удвоение материнского капитала может иметь неравномерный эффект в разных регионах и городах России, заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, этой суммы зачастую не хватает для покупки жилья в крупном городе, передает «Газета.Ru».

Если маткапитал удвоят, то это будет иметь неравномерный эффект в разных регионах, городах и местностях. Для регионов, сел, деревень и небольших городов, где есть право на сверхльготные ставки по ипотеке (2–3%) удвоение маткапитала будет значить фактически удвоение первого потенциального взноса за свое жилье. Это может сильно изменить всю математику при планировании семьи. Но с оговорками, — отметил эксперт.

В настоящее время, используя сертификат на материнский капитал, можно получить более 900 тысяч рублей в качестве первоначального взноса по ипотеке. Однако это возможно только в том случае, если капитал не был использован при рождении первого ребенка. Если же материнский капитал уже был потрачен, то сумма, на которую можно рассчитывать, составит примерно 220 тысяч рублей.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил меры для стимулирования рождаемости в России, включая механизмы поддержки молодых семей при покупке жилья. Среди предложений — частичное или полное списание ипотечного долга при рождении детей и возможность приобретения жилья в ипотеку без первоначального взноса.