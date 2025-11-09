Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 09:02

Удаляем любые пятна за 15 минут: секретный домашний рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто бы мог подумать, что борьба с въедливыми пятнами на любимой одежде превратится в простую процедуру, доступную каждой хозяйке! Когда под рукой нет магазинного пятновыводителя, домашние средства становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Особенно приятно осознавать, что они эффективны и абсолютно безопасны для здоровья всей семьи.

Совсем не обязательно бежать в магазин за химическими средствами. Используйте проверенное годами сочетание трех обычных продуктов, которые найдутся практически на любой кухне.

Растворите столовую ложку соли и столько же соды в половине стакана жидкого мыла, хорошенько размешайте и нанесите получившуюся густоватую кашицу прямо на загрязнение. Через три-четыре часа вещь можно спокойно отправить в машинку и забыть обо всех неприятностях.

Еще проще рецепт с содой и аптечной перекисью водорода: соедините пару столовых ложек первого ингредиента с одной ложкой второго ингредиента, дайте смеси постоять четверть часа, а потом аккуратно смойте теплой водой. Просто, быстро и экономично!

Ранее сообщалось, что когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

Марина Макарова
М. Макарова
