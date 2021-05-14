Учёный Супотницкий раскрыл тайны пандемии коронавируса

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Военный микробиолог Михаил Супотницкий раскрыл тайны пандемии коронавируса. В частности, он заявил, что вспышка заболевания началась вовсе не в китайской Ухани, как принято считать, пишет MK.RU.

Факт обнаружения РНК SARS-CoV-2 в 2019 году в сточных водах Барселоны, Милана и Турина не говорит о том, что вирусы появились там на момент отбора проб, были ещё раньше, причём намного раньше. Ясно, что это не завоз, и ноябрьская вспышка COVID-19 в Ухани была только одной из многих в 2019 году, — сказал специалист.

По его словам, локальные заболевания ещё до уханьской вспышки фиксировались по всей Европе, однако медики на тот момент ещё не знали, что это такое и полагали, что у пациента «грипп или тяжёлая внебольничная пневмония».

В Италии, особенно в её северной части и в Сардинии, несколько лет назад были обнаружены инфицированные SARS-подобными коронавирусами летучие мыши. То есть в этих регионах давно существуют экосистемы, вмещающие SARS-подобные вирусы. Там и нужно искать SARS-CoV-2, — отметил Супотницкий.

Он также рассказал, что темнокожее население планеты наиболее подвержено заражению. Это обусловлено генетикой, которая в свою очередь влияет на факторы иммунного ответа.

Комбинации отдельных генетических полиморфизмов ACE2, имеющих отношение к высокой частоте гипертонической болезни среди бразильцев и афроамериканцев, одновременно повышают и риск их заражения SARS-CoV-2, — уточнил микробиолог.

Что касается коллективного иммунитета, то специалист выразил сомнение по поводу теории «о 60–70% вакцинированных». По его словам, иммунология болезни ещё слишком мало изучена и даже с гриппом мировое сообщество врачей ещё не научилось управлять иммунитетом населения.

Также Супотницкий высказался о теории, согласно которой коронавирус может являться биологическим оружием. По его словам, стоит не просто разговаривать об этом, а проводить полноценное расследование — искать лаборатории, где могли быть прототипы вируса, техническое задание на изготовление и свидетелей. Без этого установить наверняка, чем является COVID-19, невозможно.

Чтобы вирус отличал «своих» от чужих, это не проблема при современном уровне генетики и опыте и знаниях. Биологическая война может вестись разными способами, совсем не обязательно применять специальные боеприпасы, — дополнил исследователь.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что у переболевших COVID-19 средняя продолжительность жизни сокращается на 1,5–2 года. По словам биолога, коронавирус — системное заболевание, которым можно заболеть не один раз, и каждый эпизод болезни способен сократить жизнь, пусть даже немного.