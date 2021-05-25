Учёный предложил альтернативу ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/7a7f456e-bde8-11eb-9520-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Выставлять итоговые оценки выпускникам школ можно на основе их текущей успеваемости. Такую альтернативу Единому госэкзамену (ЕГЭ) предложил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков, сообщает URA.RU.

Нужно разрабатывать другие формы итоговой оценки знаний <...> Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл, — приводит издание слова учёного.

Он также отметил, что при выставлении итоговых оценок следует учитывать достижения ученика на конкурсах, викторинах, его творческие работы.

Такой метод, по мнению учёного, позволит выпускникам избежать стресса и перегрузок при подготовке к экзаменам. При этом он добавил, что тестовую форму можно оставить для тех, кто пожелает сдавать экзамен в такой форме.

С ним не согласился бывший замминистра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко. По его мнению, такая методика не позволит оценить знания выпускников объективно.

Я считаю, что система должна быть более сложная. Портфолио хорошо как дополнение, — сказал он.

Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин, в свою очередь, высказался за то, чтобы у школьников была возможность выбора: сдавать ЕГЭ или писать сочинение и устные экзамены.

Ранее сообщалось, что две трети россиян (68%) относятся к ЕГЭ негативно и считают, что его следует отменить. По мнению противников экзамена, в процессе подготовки к нему выпускников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач. При этом у них не формируются навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала.