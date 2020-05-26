Учёный оценил пользу пандемии для экологии в стране

https://static.news.ru/photo/53dd7c7a-9f5b-11ea-8d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры борьбы с коронавирусом благоприятно отразились на экологической ситуации в России во втором квартале 2020 года, заявил доцент кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ имени Баумана Сергей Серов

В частности, он выразил недоумение по поводу недавних новостей о пятилетнем рекорде по загрязнению воздуха в некоторых регионах страны.

Как атмосфера может быть сейчас грязнее, если предприятия остановлены в связи с пандемией? В частности, в Москве вы сами можете это ощутить, выйдя на улицу, — сказал Серов « Вечерней Москве ».

По его словам, воздух стал чистым, как в лесу, а дикие голуби и утки стали искать себе пищу на территории столицы.

Как ранее писал NEWS.ru, в I квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57% по сравнению с 2019 годом. Данный результат стал рекордным за последние пять лет.