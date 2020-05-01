Учёные: пандемия COVID-19 продлится ещё два года

https://static.news.ru/photo/f80be246-8b92-11ea-90d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса может не закончиться в ближайшее время. Процесс распространения болезни, предположительно, займёт два года, только после этого эпидемия пойдёт на спад. Об этом заявили учёные центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).

Окончательно она завершится, только когда две трети населения Земли приобретут иммунитет к этому вирусу.

Предупреждения о рисках, поступающие от официальных лиц, указывают на подход, согласно которому пандемия скоро не закончится, а населению нужно быть готовым к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет, — отмечается в исследовании.

По их словам, коронавирус сдержать гораздо сложнее, чем, к примеру, грипп, поскольку часть его переносчиков являются бессимптомными носителями, передаёт «Интефакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что если жители России не отнесутся ответственно к режиму самоизоляции на майских праздниках, то ограничения придётся ужесточать после 12 мая.

За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. 30 апреля был отмечен прирост в 7099 заболевших, 29 апреля — 5841 заболевших, днём ранее — 6411. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 114 431 пациент с COVID-19, умерли 1169 человек.