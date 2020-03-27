https://static.news.ru/photo/e7b1e8ee-7028-11ea-8c68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Похожий вирус, отвечающий за пандемию COVID-19, обнаружили у панголинов, которые были завезены в Китай из Малайзии. Этот штамм на 85–92 % совпадает с SARS-CoV-2 и может представлять опасность для человека.

Как считают китайские учёные, у одного из образцов структура генома отвечает за кодирование S-белка, позволяющего паразиту проникнуть внутрь клетки хозяина и поражать его организм. Исследование опубликовано в Nature. В рамках эксперимента специалисты изучили образцы 31 животного, завезённого в Поднебесную с 2017-го по 2019 годы. Шесть из них являлись носителями вируса SARS-CoV-2.

Пока эксперты затрудняются ответить, как панголины повлияли на распространение коронавируса среди людей, однако призывают ограничить продажу мяса данных животных на рынках, передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, по словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, носителями COVID-19 могут быть домашние животные, в частности коты. Коронавирусы у них часто встречаются, мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус, и возникают эпидемии, пока иммунная система не приспособится.