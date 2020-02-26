Минздрав Польши назвал новый источник распространения коронавируса. По словам министра здравоохранения Лукаша Шумовского, носителями covid-19 могут быть домашние животные, в частности, коты.

Коронавирусы часто встречаются у котов. Они (вирусы) часто мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее специалисты отмечали, что распространение коронавируса может быть связано с гастрономическими пристрастиями китайцев. В частности, с употреблением в пищу летучих мышей.

По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч, писал NEWS.ru.

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