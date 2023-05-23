Ученый оценил идею переноса столицы России в Сибирь из-за потепления Членкор РАН Широв назвал малореальным перенос столицы России в Сибирь из-за потепления

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Гипотетический перенос столицы России в Сибирь в случае глобального потепления будет сопряжен с массой трудностей и потребует серьезных усилий, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, член-корреспондент РАН Александр Широв. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Радио 1» заявление климатолога Алексея Кокорина о том, что столицу России при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов придется перенести в Сибирь.

Ученый подчеркнул, что перенос столицы — это очень сложный процесс.

В Сибири тоже не очень хорошие условия для существования в связи с опустыниванием, пожарами и т.д. С другой стороны, понятно, что перенос столицы — это не просто щелчок пальцев, это дорогостоящее мероприятие. Нужно не только потратить деньги, но и совершить массу других действий, связанных с изменением всего механизма действий власти, — пояснил Широв.

Специалист высказал мнение, что сегодня первоочередными являются вопросы адаптации к изменениям климата, так как повышение температуры на 1,5 градуса, по его словам, — это реальность ближайших лет. В связи с этим Широв призвал обратить внимание на изменение строительных технологий и медицинского обеспечения, чтобы нивелировать влияние высоких температур на людей.

Если мы будем заниматься сейчас адаптацией, то и пять градусов пережить будет проще, — считает Широв.

Ранее климатолог Алексей Кокорин высказал мнение, что столицу России при потеплении климата на пять градусов могут перенести в Сибирь. В качестве альтернативы Москве он предложил Красноярск или Новосибирск.