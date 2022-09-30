В РАН оценили опасность обнаруженных 30 тысяч астероидов Сотрудник РАН Эйсмонт: ни один из обнаруженных астероидов не врежется в Землю в ближайшие 100 лет

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Ученые обнаружили около 30 тысяч астероидов, которые могли бы грозить Земле глобальной катастрофой, рассказал в интервью «Радио 1» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он уточнил, что ни один из обнаруженных астероидов не врежется в Землю в ближайшие 100 лет, но заявил, что открытыми остаются еще 100 тысяч астероидов, при этом для катастрофы планетарного масштаба, по его словам, будет достаточно лишь одного.

Потенциально опасными считаются астероиды, орбита которых пересекает орбиту Земли или проходит близко. Теперь потенциально опасные астероиды выявляют по десятку в неделю, а то и больше. Сейчас таких астероидов обнаружено больше 30 тысяч. И на наше счастье ни один из них в ближайшие 100 лет в Землю не врежется, — заявил Эйсмонт.

Ученый рассказал, что сеть станций, выявляющих опасные астероиды, была развёрнута после обнаружения в 2004 году астероида Апофиса, вероятность столкновения с Землёй которого была весьма высокой. Этот случай привел к тому, что к проблеме астероидной опасности стали относиться куда более серьёзно, чем раньше.

Американское аэрокосмическое агентство NASA ранее провело первое в истории боевое испытание технологии DART, которая призвана спасти Землю от возможного столкновения с астероидом. Несмотря на то что астрономы оценивают вероятность прямого столкновения крупного (то есть такого, который не успеет сгореть в атмосфере) астероида с Землей как практически ничтожную, NASA тем не менее предпочитает не игнорировать её.