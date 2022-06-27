Ученые развеяли популярный миф о пользе чая для курильщиков

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Чай

Китайские ученые выяснили, что чай никак не компенсирует негативное воздействие табака и спиртного на организм. Более того, употребление этого напитка непосредственно во время курения может привести к перевозбуждению головного мозга, пишет Live 24.

Чай является полезным напитком, который стоит включать в свой рацион, однако не существует ни одного исследования, которое бы подтвердило, что этот напиток может компенсировать или нейтрализовать вред, принесенный алкоголем и курением, — сообщает издание.

Однако в чае содержатся кофеин, катехины, аминокислоты, алкалоиды, а также некоторое количество минералов. Также этот напиток богат антиоксидантами, которые способствуют нейтрализации свободных радикалов, что, в свою очередь, замедляет процесс старения и минимизирует риски онкозаболевания. Также чай содержит достаточное количество кофеина, из-за этого напиток бодрит и используется некоторыми людьми для лечения похмелья.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что если пить чай с молоком, то можно одновременно утолить и жажду, и голод, так как в таком случае напиток получается достаточно питательным. По его словам, чай с молоком можно пить даже при заболеваниях желудка.