Ученые обнаружили закономерность в появлении насекомых-вредителей Ученые СФУ: вспышки размножения насекомых связаны с численностью «бабушек»

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Ученые Сибирского федерального университета выяснили, что вспышки и исчезновения популяции лесных насекомых-вредителей связаны с численностью поколения «бабушек», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ. Они добавили, что если насекомых-«родителей» было с избытком, то количество «внуков» существенно пойдет на спад.

Согласно данным исследования, родительские насекомые конкурируют с «внуками» за пищевые ресурсы, в отличие от «бабушек». При этом погодные факторы не влияют на популяцию. В настоящее время массовое размножение лесных насекомых является малоизученным явлением. Специалисты стараются фиксировать уже сформировавшиеся очаги и наблюдать за ними в течение трех-четырех лет.

Врач Владимир Болибок ранее отметил, что популяция комаров, которые обитают на территории центральной части России, не представляет опасности для здоровья. Он добавил, что укус насекомых способен вызвать аллергическую реакцию или долго не заживать из-за постоянного расчесывания. Это может привести к риску инфицирования.

Врач Ольга Уланкина прежде отмечала, что сейчас в России более 100 подвидов комаров. По ее словам, некоторые из них могут быть переносчиками туляремии и дирофиляриоза, а также малярии и других опасных инфекций.