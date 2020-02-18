https://static.news.ru/photo/bbfbb2ec-527e-11ea-98ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источником антисоциального поведения людей могут быть структурные изменения в мозге. Об этом свидетельствуют выводы международной группы учёных, опубликованные в журнале The Lancet.

Отмечается, что выводы были сделаны на основе изучения поведения и сканов мозга 672 человек в возрасте от 45 и старше. С семи до 26 лет. каждые два года, родители, опекуны и учителя отчитывались о поведении участников. Также сообщали о нём и сами исследуемые.

Когда участникам исполнилось 45 лет, исследователи сделали им МРТ головного мозга. У тех из них, кто проявлял антисоциальное поведение всю жизнь, поверхность коры была меньше в 282 областях. Ещё в 11 областях она была тоньше.

Эти особенности мешают им развивать социальные навыки, что в итоге приводит не к самым хорошим последствиям, — заявила ведущий автор исследования доктор Кристина Карлиси.

Причинно-следственную связь между особенностями мозга ещё предстоит изучить, указывают авторы работы. Выявленные изменения могли сформироваться как генетически, так и под воздействием факторов окружающей среды и особенностей воспитания. Также на мозге могли сказаться курение, алкоголизм и наркомания.

Как сообщал NEWS.ru доля несовершеннолетних преступников от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет в России снижается на протяжении четырёх лет. В 2015 году она составляла 1,04%, а в 2019-м упала до 0,67%.