Ученые обнаружили черную дыру массой в 33 миллиарда раз больше Солнца Sky News: британские ученые обнаружили черную дыру массой в 33 миллиарда раз больше Солнца

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астрономы из Даремского университета в Великобритании обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, сообщает телеканал Sky News. Это самая большая известная науке черная дыра.

Эта конкретная черная дыра <...> одна из самых больших из когда-либо обнаруженных. Это верхняя граница того, насколько большими, по нашему мнению, теоретически могут быть черные дыры, так что это чрезвычайно захватывающее открытие, — заявил ведущий автор исследования Джеймс Найтингейл.

Исследование проводилось при поддержке Космического агентства Великобритании, Королевского общества, Британского совета по науке и технике и Европейского исследовательского совета.

Ранее NASA удалось запечатлеть один из этапов образования новой черной дыры, когда звезда «сбрасывает» термоядерное топливо мантии. При помощи инфракрасного телескопа James Webb ученые увидели сферическое облако пыли, в центре которого находится яркая сердцевина. Объект WR 124 находится в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли. Масса объекта в 30 раз превышает массу Солнца.