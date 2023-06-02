Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека Ученые считают, что 150 лет — максимальная продолжительность жизни человека

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Международная команда во главе со специалистом Московского физико-технического института Петром Федичевым провела исследование и выявила, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 120–150 лет. Они сопоставили данные анализов крови более 500 тысяч человек, принимая во внимание генетические особенности и образ жизни. По данным авторов исследования, к 40 годам на восстановление организма после стрессов и болезней уходит около двух недель, к 80 — два месяца, а к 120 годам возможность полного восстановления теряется почти полностью, сообщает LIFE.ru.

Геронтолог Александр Ильницкий подчеркнул, что на данный момент научное сообщество в первую очередь занимается не вопросом увеличения продолжительности жизни, а обеспечения комфортного старения. По словам эксперта, в современном мире люди в среднем стали жить дольше.

О том, что геронтология — это наука об увеличении продолжительности жизни, говорили в какие-то глухие советские времена. <...> В наше время, конечно, она растет, и сейчас главная задача, чтобы человек в конце жизни чувствовал себя как можно более комфортно, — отметил геронтолог.

Он уточнил, что прежде всего необходимо стремиться максимально сократить или вовсе ликвидировать срок «красной зоны», когда пожилой человек практически полностью теряет самостоятельность и нуждается в постоянной помощи. Геронтолог призывает увеличить физическую активность, наладить питание и вовремя заниматься лечением болезней. Кроме того, важно следить за весом. Ильницкий пояснил, что при индексе массы тела 23 во время пандемии коронавируса резко вырастал риск госпитализации при заражении.

Гериатр Валерий Новоселов ранее сообщил, что феномен кавказского долголетия появился из-за массовой путаницы с возрастом населения СССР в XX веке. По его словам, людям, которые стали примерами долгожительства в Советском Союзе, на самом деле было около 90 лет.