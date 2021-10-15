Участники нового конфликта в метро оштрафованы за мелкое хулиганство

Выходцы с Кавказа, провоцировавшие драку в вагоне московского метрополитена, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Их оштрафовали на 1000 рублей. На эту же сумму наказали и заступившегося за женщину пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Очередной
Как сообщает издание, причиной словесной перепалки стало замечание 58-летней женщины. Известно, что в связи с публикацией видеоролика проверку начали УВД в Московском метрополитене и Следственный комитет.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил молодого человека, который заступился за девушку в московском метро.
Драка произошла 4 октября в метро Москвы между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе полицейским.