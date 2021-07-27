Участники антиковидного митинга во Владикавказе сядут в колонию

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор пятерым жителям Северной Осетии, которые были на владикавказском митинге против ограничений, введённых из-за коронавируса. Их осудили за участие в массовых беспорядках, передаёт «Коммерсант».

По информации из приговора, в акции, которая прошла в апреле 2020 года, принимали участие около 2,5 тысячи человек. Силовики требовали их разойтись, однако активисты отказались выполнять это указание. Когда представители Росгвардии решили вытеснить протестующих с площади, те оказали сопротивление. Силовиков начали закидывать камнями и другими подручными предметами, в результате пострадало 17 представителей правоохранительных органов.

По версии обвинения, осуждённые Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов активно участвовали в сопротивлении сотрудникам силовых структур. В качестве доказательств были предъявлены видеозаписи и свидетельства полицейских.

Гасиев и Царитов полностью признали вину и получили пять лет колонии. Бугулов, Кадыров и Окруашвили заявили, что оказались на месте проведения мероприятия случайно, из любопытства попали в толпу и оказались вовлечены в движение. При этом Окруашвили сообщил, что не прицельно бросил камень в силовика, поддавшись эмоциям. Он и Бугулов получили пять лет и три месяца колонии, а Кадыров — пять с половиной лет колонии.

20 апреля 2020 года во Владикавказе местные жители вышли на стихийный митинг. Акция прошла в центре города на площади Свободы. Собравшиеся потребовали отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Они обвинили местные власти в сокрытии информации о коронавирусе и потере работы из-за введённого режима самоизоляции.