Участника розыгрыша про коронавирус оставили под арестом до 8 июля

https://static.news.ru/photo/b68b973c-8f82-11ea-935a-fa163e074e61_660.jpg Кароматулло Джаборов Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Участнику розыгрыша про коронавирус в московском метро Кароматулло Джаборову продлён до 8 июля срок содержания под стражей. Постановление вынес Черёмушкинский суд столицы.

В общей сложности пранкеру предстоит провести в СИЗО почти пять месяцев, передаёт ТАСС.

Несколько человек устроили розыгрыш в подземке в начале февраля. В вагоне поезда, следовавшего по фиолетовой ветке, Джаборов упал, имитируя приступ, а его сообщники кричали, что он заражён коронавирусом, провоцируя панику среди пассажиров.

Спустя несколько дней Джаборова задержали. Первоначально ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако затем её заменили арестом, после того как выяснилось, что Джаборов на самом деле не проживает по указанному им адресу.

Ранее NEWS.ru писал, что пранкер извинился за свой поступок и назвал его глупой шуткой. Он также заявил, что считает арест слишком суровой мерой, поскольку своими действиями никому не принёс страданий.