Участник команды КВН «Парни из Баку» умер в США

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Чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Парни из Баку» Рауф Аскеров скончался в Соединённых Штатах. Врачи не смогли спасти его после инсульта.

Рауф скончался в мае, но я только сегодня узнал от моего друга из США. Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить, — цитирует Lenta.ru другого участника команды Вадо Коровина.

Аскеров несколько лет жил и работал в США.

Возникшая в 1988 году команда «Парни из Баку» считалась одним из сильнейших коллективов Высшей лиги в первые постсоветские годы. В 1992 году команда стала чемпионом, а в 2000 году получила символический титул «Лучшая команда XX века».

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