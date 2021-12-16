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Участницу Pussy Riot задержали за демонстрацию запрещённой символики

18:37, 16 декабря 2021
Участницу Pussy Riot задержали за демонстрацию запрещённой символики Людмила Штейн Фото: facebook.com/citizenshteyn
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В Москве на выходе из собственного дома задержали муниципального депутата Басманного района Москвы и участницу Pussy Riot Людмилу Штейн. Ей предъявили обвинение в демонстрации нацистской или экстремистской символики, сообщает «Новая газета» со ссылкой на другого участника арт-проекта Александра Софеева.

Люся Штейн направлялась в инспекцию ФСИН, чтобы встать на учёт в соответствии с приговором по санитарному делу. [Во время задержания] также у Люси спросили о местонахождении другой участницы Pussy Riot Марии Алехиной, — цитирует его издание.

Отмечается, что поводом для задержания стала опубликованная в 2018 году картинка с фотографией Штейн в фуражке с символикой и подписью «Люся Штейн депутат фашист» (орфография сохранена).

Это чей-то фан-арт и фотошоп, — прокомментировала фото сама Штейн.

Однако теперь депутату может грозить до 15 суток административного ареста или штраф до двух тысяч рублей.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу и оставил в силе приговор по делу о нарушении санитарных норм участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной. Девушка проходит обвиняемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Суд признал Алёхину виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы.

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