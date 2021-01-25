Участницу Pussy Riot оштрафовали за организацию митинга

https://static.news.ru/photo/eb916392-5e4b-11eb-858d-fa163e074e61_660.jpg Мария Алехина (архивное фото) Фото: all_mary/instagram.com

Пресненский суд Москвы постановил оштрафовать участницу Pussy Riot Марию Алёхину за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Ей придётся заплатить 30 тысяч рублей.

Суд признал Алёхину виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, — рассказали в суде.

Как передаёт «Интерфакс», суд также арестовал на десять суток муниципального депутата по Басманному району Москвы Людмилу Штейн по той же самой статье. Останется ли она на своей прежней должности — неизвестно.

До этого стало известно, что Алёхина и Штейн в Сети написали о своём намерении выйти на несанкционированную акцию протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Позднее их обеих задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом.

Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Ранее NEWS.ru писал, что участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн сбили полицейского при задержании в Москве. Девушки попытались скрыться от стража правопорядка и бампером машины снесли его с ног.

Сержант полиции во время исполнения приказа повредил ногу. Инцидент произошёл в Большом Афанасьевском переулке. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.