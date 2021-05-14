Учащимся казанской гимназии дадут дополнительное время на ЕГЭ и ОГЭ

https://static.news.ru/photo/3382295a-b6f0-11eb-bbb6-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН

Выпускники гимназии № 175 в Казани, где 11 мая в результате нападения погибли девять человек, получат больше времени на подготовку при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу городского управления образования Ирека Ризванова.

Он пояснил, что продолжительность экзаменов для выпускников девятых и одиннадцатых классов будет увеличена на полтора часа. Кроме того, учащимся предложат выбрать сроки сдачи экзаменов.

Чиновник добавил , что девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по одному предмету — русскому языку.

Ранее сообщалось, что занятия в казанских школах после ЧП со стрельбой возобновились 14 мая. Учащиеся гимназии № 175 вернулись к учёбе 17 мая. Выпускники занимаются в школе № 174, а младшеклассники — в школе № 171. Для остальных учеников уроки проводятся дистанционно.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.