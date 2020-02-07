Жители Санкт-Петербурга в 2019 году чаще всего интересовались вакансиями специалистов по уборке помещений, водителей и грузчиков. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса объявлений Avito.
При этом интерес к работе грузчиком в Северной столице возрос на 17%,
Многие петербуржцы хотят устроиться на работу администратором, на четвёртом месте профессия курьера, а на пятом — электрика. В десятку самых часто запрашиваемых вакансий в России в 2019 году также попали сварщик, няня, повар, продавец.
Как писал NEWS.ru, ранее социологи выяснили, что около половины россиян готовы сменить профессию.
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