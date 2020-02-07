https://static.news.ru/photo/c044d91c-49a7-11ea-8964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга в 2019 году чаще всего интересовались вакансиями специалистов по уборке помещений, водителей и грузчиков. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса объявлений Avito.

При этом интерес к работе грузчиком в Северной столице возрос на 17%, пишут «Невские Новости». Однако чаще всего горожане ищут вакансии водителя и уборщицы.

Многие петербуржцы хотят устроиться на работу администратором, на четвёртом месте профессия курьера, а на пятом — электрика. В десятку самых часто запрашиваемых вакансий в России в 2019 году также попали сварщик, няня, повар, продавец.

Как писал NEWS.ru, ранее социологи выяснили, что около половины россиян готовы сменить профессию.