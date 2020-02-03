https://static.news.ru/photo/7bab3588-4670-11ea-bce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около половины россиян (44%) заявили, что готовы сменить свою профессию.

Согласно результатам опроса портала Superjob.ru, больше всего к смене профессии готовы молодые люди в возрасте до 24 лет — 50%, 32% респондентов старше 45 лет также рассматривают такой вариант. 28% опрошенных хотят обучиться смежным профессиям своей специальности, 14% рассматривают возможность повышения квалификации, не меняя сферу деятельности.

Всего, по данным сервиса Superjob.ru, количество россиян, готовых сменить сферу деятельности, увеличилось с 35% до 44% за последние десять лет, сообщает «Интерфакс».

Опрос проводился с 14 по 17 января среди 1600 человек старше 18 лет.

Ранее социологи выяснили, что жители Магаданской области, Адыгеи, Липецкой, Ульяновской области и Карачаево-Черкесии чаще всего обращаются за помощью к друзьям, знакомым и родственникам для поиска работы. Об этом сообщал NEWS.ru.