«Убийца авианосцев»: эксперт раскрыл концепцию применения «Петра Великого» Военный эксперт Дандыкин: крейсер «Петр Великий» нужен флоту для ликвидации авианосцев

Фото: Министерство обороны РФ

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» предназначается для ликвидации авианосцев, заявил военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru. Он пояснил, что атомные крейсеры могут работать и по наземным целям, но основная их работа — наносить удары по объектам на воде.

Убийца авианосцев — вот основная концепция применения атомных крейсеров. И на данный момент ничего не поменялось. Скажу больше: с учетом появления таких вооружений, как «Циркон», эта концепция только укрепилась. Конечно же такое судно, как «Адмирал Горшков», может работать и по наземным целям. Но прежде всего это показатель мощи Военно-морского флота и демонстрация государственного флага в придачу, — заявил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота из-за финансовой нагрузки, связанной с модернизацией корабля и его ремонтом. Официально эта информация не подтверждалась.

До этого стало известно, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию. По имеющимся данным, причиной отказа от нее стал дорогой ремонт плавсредства.