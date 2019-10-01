Министр иностранных дел Сергей Лавров написал по просьбе одного светско-политического издания стихотворение о сибирских лесных пожарах. Конечно, само происшествие лежит вне компетенции популярного государственного деятеля, но, видимо, для поэтической музы нет ведомственных препятствий. В результате родился стих о недобросовестном поджигателе с сигаретами «Дымок» в кармане. Видимо, Лавров, как закоренелый курильщик, помнит даже сигаретки без фильтра своей мгимовской юности.

Надо сказать, что муза поэзии поцеловала многих наших политиков. Правда, бывшему шефу Минэкономразвития она серьёзных дивидендов не принесла. Скорее наоборот. Алексею Улюкаеву ещё, думаю, припомнили и его отнюдь не патриотические стихотворные подборки в журнале «Знамя». В частности, призыв к собственному сыну бежать «отсель», где нет свободы и совести. Тем не менее рано или поздно, но мы, видимо, познакомимся и с его «тюремным циклом».

Авторитетным поэтом остаётся и помощник президента Владислав Сурков. На его счету не только философские вирши, но и тексты популярных песен. Более того, не стесняясь своего высокого статуса, Сурков писал тексты для дисков вполне себе упаднической группы «Агата Кристи» с её наркоманской тематикой. Там у самого Суркова фигурировал нечистый на бледном коне и в алой мантии. В последних своих стихах помощник вспоминал о последней станции перед раем и реке Стикс. Реке забвения. И никаких победных фанфар. Или навязчивого патриотизма.

Своеобразным лириком остаётся и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович с его вдохновенными строками «пятницу у нас не отобрать, и как потом не отобрать субботу. Но главное — с вином не прогадать...» Не исключено, что в ипостаси главы ФИДЕ он побалует нас одами о шахматах.

К слову, наши отставники с особой силой посвящают свой досуг творчеству. Вот и Юрий Лужков без отрыва от сельского хозяйства и своего фермерства написал целую пьесу в стихах, в которой в виде аллегории и на фоне древней Греции досталось и Медведеву, и Кудрину. Правда, она так и не увидела сцены, зато была с некоторыми купюрами напечатана в тиражной газете.

В принципе, поэтическое творчество всегда у нас было в ходу в больших закрытых кабинетах. Такая была отдушина у власть имущих. Стихи писали и Сталин, и Андропов, и даже Брежнев. Неплохими пиитами были Анатолий Лукьянов, известный как автор нескольких сборников поэт Осенев, и Евгений Примаков. Так что традиции высокой в прямом смысле поэзии живут.

А Сергей Лавров, автор ещё и гимна МГИМО, может, на пенсии также зарифмует историю нашей дипломатии. А почему нет?