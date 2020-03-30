https://static.news.ru/photo/b53a27c6-726e-11ea-8f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Первый тест на коронавирус одного из сотрудников госкорпорации «Росатом» в Москве дал положительную реакцию.

На сегодняшний день только у одного сотрудника в Москве первый тест дал положительную реакцию, сейчас мы ждём результатов второго окончательного теста, — сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв в видеообращении, опубликованном на сайте корпоративной газеты «Страна Росатом».

Он сообщил, что на рабочих местах в настоящее время «введён режим усиленного медицинского контроля перед началом и в ходе рабочего дня». Лихачёв также призвал сотрудников госкорпорации «внимательно и бережно» относиться друг к другу.

Как писал NEWS.ru, ранее Лихачёв гарантировал, что работа атомных электростанций не нарушится из-за вспышки коронавирусной инфекции в России. Госкорпорация разработала несколько сценариев развития эпидемии, чтобы исключить заражение ключевых сотрудников электростанций.