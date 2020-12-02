У Россотрудничества появится второе название

https://static.news.ru/photo/5bdc5da2-354b-11eb-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/rsgov

В Россотрудничестве объявили конкурс на второе название организации. Оно должно быть благозвучным и легко запоминающимся, особенно для иностранцев.

Новое название должно состоять не более чем из двух слов, содержать корень -рос-, -рус- или -rus-. Кроме того, необходимо, чтобы оно отражало дух организации и ее миссию, которая состоит в реализации международного гуманитарного сотрудничества, сообщается в Telegram-канале агентства. Там отмечается, что название «Россотрудничество» по-прежнему будет использоваться в официальных документах.

Каждый участник конкурса может предложить не более трёх вариантов названия. Заявки будут приниматься до 3 января 2021года. 20 января будет обнародована десятка лучших названий, из которой путём голосования будет выбрано одно. Итоги подведёт Общественный совет Россотрудничества.

В конкурсе могут участвовать как граждане России, так и иностранцы. Если победит россиянин, то в качестве приза ему будет предоставлена возможность один из российских центров науки и культуры (РЦНК) за рубежом. В случае победы иностранца призом будет туристическая поездка по России.

Ранее NEWS.ru писал, что летом в Россотрудничестве проводилась прокурорская проверка. Один из сотрудников агентства был задержан по делу о коррупционных преступлениях, однако в организации заявили, что проверка прокуроров носит плановый характер и с задержанием не связана.