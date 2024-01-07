«У россиян больше преступлений». Почему Титов призвал не бояться мигрантов? Омбудсмен Борис Титов призвал россиян не бояться трудовых мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что страх россиян перед иностранными рабочими является безосновательным. Что еще сказал омбудсмен?

Что Титов сказал о мигрантах

По его словам, статистика МВД РФ говорит о том, что россияне совершают гораздо больше преступлений, нежели мигранты.

«О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», — отметил Титов.

Он считает, что граждане России еще боятся мигрантов из-за того, что они могут занять их рабочие места.

«У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате», — резюмировал он.

По данным МВД РФ, за 11 месяцев 2023 года иностранцы и лица без гражданства совершили на 1% меньше преступлений, чем в 2022-м. Против них нарушили закон тоже реже — на 13,1%.

Какое новое правило для мигрантов вступило в силу с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня, 7 января, все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России обязаны заполнять форму уведомления и передавать ее в территориальный отдел МВД или через портал «Госуслуги».

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент», — говорится в документе МВД.

Отмечается, что заполнить документы можно от руки или на компьютере на русском языке. К заявлению необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. В уведомлении надо указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.

Что президент России Владимир Путин говорил о мигрантах

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам года 14 декабря заявлял, что проблема с миграцией в России непростая, по разным подсчетам, в стране около 10 млн трудовых мигрантов.

«Это непростая проблема. Она характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 млн мигрантов трудовых», — сказал он.

Путин подчеркнул, что решать экономические проблемы страны нужно не в ущерб коренному населению.

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения», — обратил внимание глава государства.

Владимир Путин объяснил, что сейчас существует потребность в рабочей силе, но этим вопросом надо заниматься заранее и решать все проблемы с партнерами из стран, откуда приезжают мигранты.

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