«У меня сбор доказательств того, что феминизм — экстремистская идеология»

МВД ищет основания для признания феминизма экстремистской идеологией, об этом заявляет ряд правых активистов. Проверку по обращению частного лица — сочувствующего правой идее — ведёт якобы Главное управление по противодействию экстремизму, которое запросило у него доказательства причастности членов фемдвижения к противоправной деятельности. В свою очередь националистические сообщества в соцсетях обратились к сторонникам с просьбой сообщать им соответствующие факты для дальнейшей передачи в органы внутренних дел. В МВД пока не подтвердили и не опровергли, что такая проверка проводится.

В защиту «бесправных существ»

Объявление о своём обращении и проводимой проверки опубликовал на своей странице «Вконтакте» человек под ником «Арсен Маньяков», со статусом в аккаунте: «Настоящий мужчина 21го века это расист, сексист и гомофоб».

«Для дела сойдут любые доказательства, факты, мысли, книги (!), документы, цитаты, фотографии, идеи мужененависниц; благо этого „добра“ за десятилетия активностей феминисток накопилось масса. Давайте поработаем братья, ведь товаришь прокурор ждет моего письма. Кидайте пруфы и данные мне в личку для приобщения к делу! Пора эту нечисть гнать из России», написал он.

Из опубликованного им скана письма, правда следует, что проверку ведёт не прокуратура, а антиэкстремистское управление МВД. В документе который позиционируется как ответ на обращение (имеет официальную «шапку» и подпись) некто «начальник отдела А.Ю. Богатырев», пишет что управление отреагировало на обращению от 8 ноября текущего года и просит автора инициативы «предоставить сведения об экстремистской деятельности участников феминистских объединений».



NEWs.ru

В своём телеграм-канале призыв «Арсена Маньякова» вместе с указанным документом распространил Владислав Поздняков, лидер движения «Мужское государство» — которое 18 октября Нижегородский суд признал экстремистским. То же самое сделал паблик «ВКонтакте» под названием «Alt-right», объединяющий сторонников так называемых «альтернативных правых» — появившееся в США движение которое разные источники характеризуют как неофашистское, националистическое, расистское и патриархальное.

Пост Позднякова в Telegram собрал около 350 комментариев, в основном одобрительных, где в частности высказывается предположение что он и скрывается за псевдонимом «Арсен Маньяков».



NEWs.ru

Однако как рассказал NEWS.ru сам обладатель аккаунта, его зовут Арсен Мануков, себя он называет «экспертом в области мужских прав, точнее бесправия мужчин на территории РФ». Он состоит в Союзе отцов России и других «мужских движениях страны», а также сотрудничает с Владиславом Поздняковым. По его словам, Мануков много лет изучает судебные дела из которых сделал вывод что мужчина в России — бесправное существо в силу особенностей действующего законодательства.

Взять к примеру совсем свежий случай: 16-летняя сибирячка, зарезавшая школьника после знакомства в соцсетях, избежала тюрьмы. Суд отправил 16-летнюю девушку из Братска на принудительное лечение в стационар. Если бы мы поменяли местами действующих лиц данной трагедии, исход был бы кардинально диаметральный: парня бы надолго посадили за решетку. Всё это безумие есть последствия феминизации общества, — отметил Мануков.

К лицам социальной группы «мужчины»

В разговоре с NEWS.ru Арсен Мануков также заявил, что по его мнению, в России миллионы мужчин каждый день получают неприятный опыт общения с современными феминистками — в библиотеке, пенсионном фонде, МФЦ, магазинах, общественном транспорте — на дорогах за рулём. В любом учреждении, по его словам,сидит злая и недовольная женщина, «зараженная бациллой феминизма».

Мы видим трансформацию феминизма в обществе и особенно среди совсем юных девушек, и не в лучшую сторону. Девушек сызмальства травят страшными байками о злых мужчинах, их подвергли обработке на уровне подсознания, и мизандрия приобретает подчас самые неожиданные и пугающие формы. В 2015 году в сети широко обсуждался анонимный пост феминистки, которая рассказала, что прервала беременность во втором триместре, когда узнала, что ждет мальчика. По словам женщины, она «не могла произвести на свет еще одного монстра», — говорит Мануков.

Отметим, что упомянутая история якобы произошла в США и стала вирусной в англоязычных источниках, однако её достоверность и авторство установлены не были

Феминизм трансформировался из формы борьбы за права женщин, в опасную форму фашистской идеологии и политический инструмент, продолжает Арсен Мануков. Он утверждает что это движение спонсируется заинтересованными западными фондами, неся в массы идеи превосходства одного пола над другим, «проявляя признаки фашисткой идеологии к лицам социальной группы «мужчины».

В нашей стране действуют десятки феминистических фондов и организаций, действующих открыто. Поэтому мы будем настаивать на признании сего течения экстремистским и полном запрете действия этой идеологии на территории РФ, — заявил Мануков.

Арсен Мануков рассказал NEWS.ru, что вместе с соратниками собрал около полсотни страниц доказательств — цитат феминисток. В качестве примеров он привёл цитату приписываемую писательнице Андреа Дворкин «Я хочу видеть мужчину, избитым в кровавое месиво, с каблуком, забитым ему в рот, подобно яблоку в пасти у свиньи», которая на самом деле принадлежит героини её книги «Мерси», жертвы изнасилования.

Также в чисто аргументов вошло высказывание «Назвать мужчину животным — значить льстить ему; он — машина, ходячий вибратор» радикальной феминистки Валери Соланас, которую суд помещал на принудительно лечение в психиатрическую больницу за покушение на художника Энди Уорхола. Туда же попал пункт из манифеста американской феминистки Салли Герхард «Численность мужчин должна быть уменьшена и сохранена на уровне 10% от общей популяции» — последняя считала, что такое соотношение полов может быть достигнуто в будущем с помощью влияния на пол эмбрионов.

«Такие доносы пишут регулярно»

В МВД на запрос NEWS.ru с просьбой подтвердить или опровергнуть проведение такой проверки, ответить на момент выхода материала не успели. Сотрудника пресс-центра ведомства отметила, что профильное антиэкстремистское подразделение может отказаться отвечать, ссылаясь на тайну обращения.

Как рассказала NEWS.ru юрист Юлия Федотова, Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ и региональные ЦПЭ в таких случаях собирают материалы, проводят экспертизу и направляют в прокуратуру. Прокуратура выходит с исковым заявлением в суд о запрете деятельности какой бы то ни было организации, объединения, движения, группы. А в случае, если что-то из этого существует в виде юридического лица, то прокуратура одновременно подаёт иск о его ликвидации. В тоже время она напомнила, что в федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» ничего нет про возбуждение розни по половому признаку, правда там имеется термин «возбуждение социальной розни» — что можно трактовать широко.

Адвокат Даниил Берман в комментарии NEWS.ru отметил, что сомневается в возможности признания феминистской идеологии экстремистской.

Если это заявление куда-то поступило, его будет рассматривать некое лицо, ответственное за проявления экстремизма. Если это самостоятельная инициатива, то, скорее всего, по результатам рассмотрения обращения могут вынести отказной материал, указав, что не усматривают в слове «феминизм» чего бы то ни было, что можно признать экстремистским. Если же это обращение инициировано «сверху», а его автор — управляемый доносчик, то возможны последствия. Например, найдут каких-то людей или какие-то объединения, которых начнут проверять, кого-то признают иностранным агентом, каких-то конкретных людей привлекут к административной ответственности по «экстремистской» статье КоАП, а может быть дойдёт и до уголовного преследования. Но запретить всё движение под словом «феминизм» даже в наших условиях невозможно ни с правовой точки зрения, ни с фактической. Даниил Берман адвокат адвокат

С ним солидарна Юлия Юдина из центра мониторинга проявлений экстремизма «Сова» (признан «иностранным агентом». По её словам феминизм нельзя запретить, но может идти речь о запрете отдельной феминистской организации — если наберётся несколько эпизодов, подходящих под определение экстремистской деятельности. Юдина отмечает, что «такие доносы пишут в управление регулярно», и они мало на что влияют.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«МГ» наносит ответный удар

Отметим, что в последние годы в России активно проявляло себя праворадикальное движение «Мужское государство», чьи активисты составляли ядро того, что неофициально называется «мужским движением» — основанном на идеях патриархата и белого национализма.

В 2021 году прокуратура Нижегородской области подала иск с требованием признать МГ экстремистской организацией. Среди ответчиков по иску был указан лидер движения Владислав Поздняков, который, в свою очередь, заявил, что ему «всё равно», поскольку он «уже год не руководит этим брендом».

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность. На суде прокуратура отстояла версию, что МГ занимается «травлей, угрозами и преследованием женщин». В ходе заседания также была предоставлена позиция Главного управления по противодействию экстремизму МВД. Силовики описывали «Мужское государство» как радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя.

Этому предшествовала атака сторонников МГ на известные коммерческие бренды, которые по мнению сторонников национал-патриархата заигрывали с феминизмом и ЛГБТ-тематикой.

Владислав Поздняков использовал свои Telegram-ресурсы для координации своих подписчиков, направляй их против публичных людей и компаний. Так, из-за угроз от сторонников МГ из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве. До этого он натравил своих подписчиков на жительницу Краснодара Екатерину Фролову, усыновившую темнокожего ребёнка. Поздняков заявил, что ребёнка она «нагуляла», после чего женщине стали массово писать оскорбления.

В августе 2021 года нападкам «Мужского государства» подверглись сразу несколько бизнес-структур, специализирующихся на доставке еды. Это произошло после того, как компании «Ёбидоёби» и «Тануки» в своих рекламных постерах использовали изображения темнокожих. Руководство первой сети убрало «пропаганду толерастии» и даже извинилось перед националистами, а вторые отказались идти на поводу у радикалов. После этого некоторые рестораны «Тануки» оказались «заминированы», а также исчезли из приложения «Яндекс.Еда» из-за DDoS-атак. Сервис цифрового гиганта также столкнулся с нападками со стороны Позднякова, но в итоге глава МГ публично капитулировал перед «Яндексом», объяснив это стремлением избежать ответственности для своих последователей.