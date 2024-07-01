У Крида снова не получилось выиграть у Мизулиной ТАСС: суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной

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Егор Крид

Одинцовский городской суд Московской области отказал певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) в удовлетворении иска к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, сообщает ТАСС. В иске артист требовал 1 млн рублей за то, что его, предположительно, назвали «скамером» (мошенником). Сама Мизулина оценила решение суда словами :«Как говорится, замучаетесь пыль глотать».

Одинцовским городским судом Московской области под председательством судьи Е. В. Саркисовой 1 июля отказано в удовлетворении исковых требований Егора Крида к Екатерине Михайловне Мизулиной и Лиге безопасного интернета о признании высказываний о Егоре Булаткине (Криде) порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, — сказал собеседник агентства.

В иске Крида говорится о том, что Мизулина сделала оскорбительное и не соответствующее действительности заявление в адрес певца. Глава Лиги безопасного интернета в феврале 2023 года обратилась в ФАС и Роскомнадзор в связи с незаконной рекламой онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в числе которых был Крид.

Ранее Крид подал в суд на Telegram-канал Mash, который опубликовал пост о причастности артиста к неуплате налогов. Певец требовал компенсации за моральный вред в размере 1 млн рублей. Однако Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск и обязал журналистов канала выплатить Криду 350 тысяч рублей и госпошлину в размере 900 рублей.