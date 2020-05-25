У Гордона обнаружили коронавирус перед съёмками телепрограммы

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Телеведущий Александр Гордон перед съёмкой очередной программы «Док-ток» прошёл голландский экспресс-тест на коронавирус, которые использует правительство Москвы для массового тестирования горожан. Результат теста оказался положительным.

Телеведущему пришлось срочно покинуть студию. Стало известно, что он направился в клинику для дополнительного обследования. Как сообщает «МК», перед съёмками у Гордона был сильный кашель.

Как писал NEWS.ru, актриса Дарья Мороз не смогла принять участие в финальном выпуске шоу «Танцы со звёздами». Её тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Бывшая жена режиссёра Константина Богомолова почувствовала недомогание, после чего решила провериться. Врачи подтвердили, что у неё обнаружено новое заболевание. Звезда пока никак не комментирует эту информацию.