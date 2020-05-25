Бывшая жена Богомолова заразилась COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a2cb93a-9e85-11ea-91e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Дарья Мороз не смогла принять участие в финальном выпуске шоу «Танцы со звёздами». Её тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Бывшая жена режиссёра Константина Богомолова почувствовала недомогание, после чего решила провериться. Врачи подтвердили, что у неё обнаружено новое заболевание. Звезда пока никак не комментирует эту информацию, передаёт радио «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая программы «Орёл и решка» Мария Ивакова поделилась со своими поклонниками радостным известием. Её тест на коронавирус оказался отрицательным. Теперь звезда ждёт контрольных результатов, которые покажут, что она окончательно избавилась от нового заболевания.