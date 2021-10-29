У актёра Валерия Гаркалина может отказать сердце

Народный артист РФ, актёр театра и кино Валерий Гаркалин на фоне тяжёлого течения заболевания коронавирусом испытывает проблемы с сердцем. Орган может отказать. Артист получил осложнение на фоне имеющихся у него хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил KP.RU.

По сведениям источников, сегодня Гаркалину доктора вводят в терапию всё новые лекарственные препараты для поддержки сердца, в частности — норадреналин. Однако даже на их фоне давление у актёра «критически падает».

О том, что артисту потребовалась госпитализация, стало известно 6 октября. Его поместили в больницу в Коммунарке. В результате обследования у Гаркалина выявили 85% поражения лёгкого с правой стороны и 75% — с левой. До того как заболеть коронавирусом, 67-летний актёр перенёс операцию по шунтированию сердца. Кроме того, сейчас картину осложняет атеросклероз сосудов.

Ранее стало известно, что известный советский телеведущий Игорь Кириллов умер в больнице 30 октября 2021 года. Причиной смерти 89-летнего диктора также стал коронавирус.