Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе приняли все необходимые меры для профилактики коронавируса. Врачи провели дополнительное обследование проживающих в общежитии студентов Тюменского индустриального университета.
Госпитализированы все люди, имеющие симптомы ОРВИ, даже если они не контактировали с заболевшей студенткой из Китая,
Кроме того, под контролем находятся все путешественники, прибывающие из КНР: специалисты проводят их осмотр.
Обсудили алгоритм встречи проходящего поезда Пекин — Москва, все пассажиры, которые будут сходить на станции Тюмень, будут встречены, и будет проведён врачебный осмотр, — подчеркнул он.
Политик добавил, что эпидемпорог ОРВИ был повышен, а школы закрыты на карантин.
Ранее NEWS.ru писал, что заболевшая коронавирусом китайская студентка из Тюмени поступила к врачам с симптомами ОРЗ. В настоящее время её состояние удовлетворительное и самочувствие не ухудшалось.
Эпидемия нового коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.
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