https://static.news.ru/photo/8bf78364-4509-11ea-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Александр Моор Фото: gubernator.admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе приняли все необходимые меры для профилактики коронавируса. Врачи провели дополнительное обследование проживающих в общежитии студентов Тюменского индустриального университета.

Госпитализированы все люди, имеющие симптомы ОРВИ, даже если они не контактировали с заболевшей студенткой из Китая, передаёт «Интерфакс». Медики наблюдают за ними и взяли все необходимые анализы.

Кроме того, под контролем находятся все путешественники, прибывающие из КНР: специалисты проводят их осмотр.

Обсудили алгоритм встречи проходящего поезда Пекин — Москва, все пассажиры, которые будут сходить на станции Тюмень, будут встречены, и будет проведён врачебный осмотр, — подчеркнул он.

Политик добавил, что эпидемпорог ОРВИ был повышен, а школы закрыты на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что заболевшая коронавирусом китайская студентка из Тюмени поступила к врачам с симптомами ОРЗ. В настоящее время её состояние удовлетворительное и самочувствие не ухудшалось.

Эпидемия нового коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.