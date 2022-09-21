Twitch заблокировал канал россиянина, стримившего горящие газовые конфорки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Включенная газовая конфорка

Американская платформа Twitch заблокировала канал россиянина с ником russiangas1, круглосуточно снимавшего работающую газовую плиту. Житель Ростова-на-Дону запустил стрим (онлайн-трансляцию) под названием From Russia With Love («Из России с любовью»), во время которого под аккомпанемент российских песен работали газовые конфорки.

Сейчас этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch, — сказано в сообщении платформы.

В описании канала ростовчанин хвастался, что «русский парень тратит газ сколько хочет всего за €1,44 в месяц».

Во время трансляции россиянин крутил песни группы «Сектор газа», гимн «Интернационал», «Катюша» в исполнении Александра Маршала, «Вставай, Донбасс!». Исходя из архива записей, мужчина не отключал газ даже в то время, когда уходил на работу. В этот момент он оставлял работающей только одну конфорку. По возвращению домой включал сразу все четыре.

Вдохновившись идеей ростовчанина, житель Москвы с ником russianhotwater запустил стрим с круглосуточным показом ванны, полной горячей воды. Трансляция обычно идет под аккомпанемент группы Любэ, Агаты Кристи, Владимира Высоцкого и других отечественных музыкальных коллективов.

Ранее мировой суд Таганского района оштрафовал на 3 млн рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить интервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем. Отмечается, что в интервью содержалась недостоверная информация о специальной военной операции российских военнослужащих в Донбассе.