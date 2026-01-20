Творожный манник с шоколадом: неожиданный десерт, который покорит всю семью

Хотите удивить домашних вкусной выпечкой, но привычные сырники уже надоели? Попробуйте приготовить творожный манник с шоколадом — нежный, влажный и невероятно аппетитный. Этот пирог легко станет вашим фирменным рецептом: он прост в приготовлении, а результат неизменно вызывает восторг. К тому же ингредиенты всегда под рукой — ничего экзотического не потребуется.

Для манника возьмите: 400 г творога (лучше зернистого), 200 г манки, 3 куриных яйца, 100 г муки, стакан сметаны, чайную ложку разрыхлителя, столовую ложку какао, стакан сахара и плитку шоколада. Творог измельчите блендером или протрите через сито.

Взбейте яйца с сахаром, какао и сметаной, затем добавьте муку, манку, творог и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, введите натертый шоколад и дайте тесту немного постоять, чтобы манка разбухла. Выложите массу в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут. Готовый пирог остудите и при желании украсьте сахарной пудрой или жидким шоколадом. Для особенно нежного вкуса используйте сметану и творог с высокой жирностью — тогда манник обретет насыщенный сливочный оттенок.

