Творожные вафли без лепки: простой завтрак, который вкуснее сырников и готовится быстрее

Если надоели привычные сырники, попробуйте этот простой и удачный вариант. Творожные вафли готовятся без лепки и жарки, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Идеально для быстрого завтрака или уютного чаепития.
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 200 г;
- сахар — 80 г;
- сливочное масло — 50 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- ванилин — по вкусу.
Приготовление
Яйца смешайте с сахаром и творогом до однородной массы. Добавьте мягкое сливочное масло и снова перемешайте — тесто станет более нежным.
Всыпьте муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешайте до густой, но мягкой консистенции без комочков.
Разогрейте вафельницу или электрогриль, выкладывайте тесто порциями и готовьте до золотистой корочки.
Подавайте горячими: вафли получаются ароматными, воздушными и нравятся даже тем, кто не любит творог в чистом виде.
