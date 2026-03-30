Творожные вафли без лепки: простой завтрак, который вкуснее сырников и готовится быстрее

Если надоели привычные сырники, попробуйте этот простой и удачный вариант. Творожные вафли готовятся без лепки и жарки, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Идеально для быстрого завтрака или уютного чаепития.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 200 г;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

ванилин — по вкусу.

Приготовление

Яйца смешайте с сахаром и творогом до однородной массы. Добавьте мягкое сливочное масло и снова перемешайте — тесто станет более нежным.

Всыпьте муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешайте до густой, но мягкой консистенции без комочков.

Разогрейте вафельницу или электрогриль, выкладывайте тесто порциями и готовьте до золотистой корочки.

Подавайте горячими: вафли получаются ароматными, воздушными и нравятся даже тем, кто не любит творог в чистом виде.

