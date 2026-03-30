Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 17:30

Творожные вафли без лепки: простой завтрак, который вкуснее сырников и готовится быстрее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если надоели привычные сырники, попробуйте этот простой и удачный вариант. Творожные вафли готовятся без лепки и жарки, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Идеально для быстрого завтрака или уютного чаепития.

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 200 г;
  • сахар — 80 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • ванилин — по вкусу.

Приготовление

Яйца смешайте с сахаром и творогом до однородной массы. Добавьте мягкое сливочное масло и снова перемешайте — тесто станет более нежным.

Всыпьте муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешайте до густой, но мягкой консистенции без комочков.

Разогрейте вафельницу или электрогриль, выкладывайте тесто порциями и готовьте до золотистой корочки.

Подавайте горячими: вафли получаются ароматными, воздушными и нравятся даже тем, кто не любит творог в чистом виде.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Автодоре» объяснили ограничения движения грузовиков на Кубани
Плата и наказание за VPN в России: новая инициатива Минцифры, детали, фейк
«Игры разума»: военэксперт о частных системах ПВО на Украине
Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести
«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос
Нетяньяху мог погибнуть при ракетном обстреле 8 марта
Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки
Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и числе пострадавших
В ТПП раскрыли новую географию российской внешней торговли
В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость
Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина
Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве
Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя
Сбой в YouTube достиг мирового масштаба
Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин
«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней
Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран
Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке
В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды
«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.