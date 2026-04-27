Творожные облака вместо сырников — замесила и сварила: нежнятина тает во рту

Если надоели классические сырники с жаркой и лишней посудой, попробуйте этот вариант. «Творожные облака» готовятся проще, а получаются невероятно нежными и воздушными. Отличный завтрак, который не отнимет много времени, но точно порадует вкусом.
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- мука пшеничная — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- сметана — для подачи.
Приготовление
В миске соедините творог, яйцо и соль, перемешайте до однородности. При желании добавьте немного сахара или меда. Растопленное сливочное масло введите в массу, затем постепенно всыпьте муку — тесто должно быть мягким и слегка липким.
Сформируйте небольшие шарики, слегка обваляйте их в муке. Опускайте в кипящую воду и варите до всплытия — обычно это занимает около 5 минут.
Готовые «облака» подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом. Получается легкое, нежное блюдо, которое отлично подходит и детям, и взрослым.
Если хочется подать на праздник что-то легкое, яркое и небанальное, этот салат станет настоящим спасением. Необычное сочетание копченой курицы, сладкой груши и орехов делает блюдо сочным, свежим и очень нарядным без тяжелого майонеза.