Творожные облака вместо сырников — замесила и сварила: нежнятина тает во рту

Если надоели классические сырники с жаркой и лишней посудой, попробуйте этот вариант. «Творожные облака» готовятся проще, а получаются невероятно нежными и воздушными. Отличный завтрак, который не отнимет много времени, но точно порадует вкусом.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

сметана — для подачи.

Приготовление

В миске соедините творог, яйцо и соль, перемешайте до однородности. При желании добавьте немного сахара или меда. Растопленное сливочное масло введите в массу, затем постепенно всыпьте муку — тесто должно быть мягким и слегка липким.

Сформируйте небольшие шарики, слегка обваляйте их в муке. Опускайте в кипящую воду и варите до всплытия — обычно это занимает около 5 минут.

Готовые «облака» подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом. Получается легкое, нежное блюдо, которое отлично подходит и детям, и взрослым.

