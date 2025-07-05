Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 22:01

Творожные лепешки на воде: пышные и мягкие без молока и яиц!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные лепешки на воде получаются невероятно воздушными, с хрустящей золотистой корочкой и нежной творожной текстурой внутри. Они готовятся без молока и яиц.

Для приготовления смешайте 200 г творога, 1,5 стакана муки, щепотку соли и постепенно вливайте теплую воду (около 1/2 стакана), пока тесто не станет мягким и эластичным. Раскатайте лепешки толщиной 0,5 см и обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного оттенка.

Главные преимущества этого рецепта — экономичность (только вода вместо молока), диетичность (минимум калорий) и невероятная простота. Лепешки получаются пышными, мягкими, с легкой творожной кислинкой, идеально сочетаются с медом, сметаной или свежими ягодами.

Это идеальный вариант полезного завтрака или легкого ужина. А главное — вкусно, сытно и без лишних калорий!

Ранее стало известно, как приготовить оладьи-пиццы с ветчиной и оливками.

творог
лепешки
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.