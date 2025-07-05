Творожные лепешки на воде: пышные и мягкие без молока и яиц!

Творожные лепешки на воде: пышные и мягкие без молока и яиц!

Творожные лепешки на воде получаются невероятно воздушными, с хрустящей золотистой корочкой и нежной творожной текстурой внутри. Они готовятся без молока и яиц.

Для приготовления смешайте 200 г творога, 1,5 стакана муки, щепотку соли и постепенно вливайте теплую воду (около 1/2 стакана), пока тесто не станет мягким и эластичным. Раскатайте лепешки толщиной 0,5 см и обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного оттенка.

Главные преимущества этого рецепта — экономичность (только вода вместо молока), диетичность (минимум калорий) и невероятная простота. Лепешки получаются пышными, мягкими, с легкой творожной кислинкой, идеально сочетаются с медом, сметаной или свежими ягодами.

Это идеальный вариант полезного завтрака или легкого ужина. А главное — вкусно, сытно и без лишних калорий!

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