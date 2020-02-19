https://static.news.ru/photo/9da9be50-5324-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Хайнань, Китай Фото: Zhu Wanchang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросит органы власти компенсировать потери из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Соответствующее обращение готовится.

Было бы как минимум справедливо обсуждать компенсации не только авиаперевозчикам, но и туроператорам как по въездному, так и по выездному туризму, — заявила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее мнению, потери туристического бизнеса от запрета на въезд в Россию из Китая в феврале—марте могут составить около трёх млрд рублей. При этом даже при благоприятном развитии ситуации и отмене ограничений для китайцев в апреле, компенсировать потери в полном объеме не удастся. Не спасёт даже отложенный спрос со стороны китайских туристов.

Одновременно идет работа по замещению китайских туристов, благо возможности это позволяют. Недополученную прибыль можно будет частично компенсировать за счёт приезжих из других стран. Ломидзе добавила, что сложившаяся ситуация — серьёзная угроза для той части рынка, которая принимала китайских туристов, находясь в «серой зоне».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в связи с запретом на въезд китайцев в РФ считает, что нужно думать не об экономике, а о здоровье.