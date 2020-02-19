https://static.news.ru/photo/dfadd0d4-5315-11ea-950a-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Нилов Фото: АГН «Москва»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в связи с запретом на въезд китайцев в РФ считает, что нужно думать не об экономике, а о здоровье.

Комментируя «Интерфаксу» ситуацию с запретом на въезд китайцев в Россию, Нилов заметил, что потери экономики России от снижения интенсивности туристического потока очевидны, но дело не в цифрах.

Есть свои экономические плюсы и минусы. Но самое главное — это здоровье граждан, и здесь надо думать не об экономике, а о здоровье, — цитирует его агентство.

При этом депутат признал, что запрет на въезд граждан КНР в Россию может благоприятно сказаться на рынках труда некоторых регионов, которые были перенасыщены дешёвой китайской рабочей силой. Такая обстановка порождала безработицу среди российских граждан.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля. Оно касается въезда для туризма, работы, в частных и учебных целях.