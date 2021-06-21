Туристы начали отказываться от российских курортов в пользу Турции

Российские туристы спешно меняют планы на отдых. Они отказываются от ранее приобретённых путёвок на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские курорты меняют <...>, но пока количественно и в долях оценить сложно, — пояснила агентству исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Сами туроператоры отмечают, что пока обмен не приобрёл массовых характер, но туристы такой возможностью интересуются. По их словам, перебронировать туры проблематично и сопряжено с оплатой фактически понесённых затрат. Кроме того, о какой-либо статистике говорить рано, поскольку прошло слишком мало времени.

В конце прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что ч 22 июня будет возобновлено авиасообщение с Турцией, приостановленное из-за ситуации с коронавирусом в этой стране.

Ранее сообщалось, что власти Турции предупредили российских туристов о мошенничестве при бронировании номеров в отелях. Аферисты пользуются соцсетями или электронной почтой, чтобы привлечь новых клиентов — рассылают им рекламу. Для того, чтобы избежать обмана необходимо бронировать и оплачивать жильё на сайте самого отеля или через турагента.