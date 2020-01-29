https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россияне, посетившие китайский остров Хайнань по путёвкам туристической компании «Русь тур», вернулись в Хабаровск. Ни у кого из 146 путешественников симптомы коронавируса не обнаружены.

Об этом рассказал министр здравоохранения края Александр Витько, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток».

Отмечается, что в краевом центре каждый день госпитализируются жители с подозрением на опасный вирус. В первую очередь в больницы направляются россияне, которые провели в Китае последние две недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взрослого и ребёнка доставили в больницу после их возвращения из китайского Хайнаня в Кемерово с подозрением на коронавирус нового типа. По данным пресс-службы департамента охраны здоровья населения Кузбасса, граждан поместили в инфекционную больницу в рамках усиления контроля за авиарейсами из стран Азии.