Туристы придумали, как не отчитываться об анализах на коронавирус

Россияне нашли способ обойти требования Роспотребнадзора об обязательной сдаче теста на коронавирус после возвращения из-за рубежа. В социальных сетях идёт активное обсуждение эффективного, как утверждают сторонники «борьбы с системой», метода. Однако юристы называют его, мягко говоря, сомнительным.
Суть предложенного способа заключается в том, чтобы не заполнять анкету, которую раздают на рейсах возвращающимся на родину россиянам,
После этого, утверждают пользователи, можно не размещать результаты теста на коронавирус на портале госуслуг.
В свою очередь представитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов указал на то, что находчивые граждане не учли указанную в законе обязанность раскрывать личную информацию по требованию специальных органов, если это необходимо для защиты жизни и здоровья самого гражданина или других людей.
Кроме того, игнорирование обязанности по сдаче анализа не останется незамеченным, так как Роспотребнадзор получает информацию о пересечении россиянами границы из базы данных пограничной службы.
Издание также напоминает, что за нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, а в случае положительного результата теста и дальнейшего распространения инфекции — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самоизоляция, связанная с пандемией коронавируса, подтолкнула многих жителей России к переезду в курортные регионы страны. Специалисты отмечают значительный рост спроса на покупку недвижимости у моря. Больше всего россиян интересуют квартиры в Сочи.
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