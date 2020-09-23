Туристы придумали, как не отчитываться об анализах на коронавирус

https://static.news.ru/photo/8abd52b0-fd84-11ea-be23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне нашли способ обойти требования Роспотребнадзора об обязательной сдаче теста на коронавирус после возвращения из-за рубежа. В социальных сетях идёт активное обсуждение эффективного, как утверждают сторонники «борьбы с системой», метода. Однако юристы называют его, мягко говоря, сомнительным.

Суть предложенного способа заключается в том, чтобы не заполнять анкету, которую раздают на рейсах возвращающимся на родину россиянам, пишет TourDom. Вместо этого туристам предлагают поставить везде прочерки и указать, что человек не даёт согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 24 Конституции РФ и положениями Закона № 152-ФЗ «О персональных данных», которые гласят о том, что подобное недопустимо без разрешения самого человека.

После этого, утверждают пользователи, можно не размещать результаты теста на коронавирус на портале госуслуг.

В свою очередь представитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов указал на то, что находчивые граждане не учли указанную в законе обязанность раскрывать личную информацию по требованию специальных органов, если это необходимо для защиты жизни и здоровья самого гражданина или других людей.

Кроме того, игнорирование обязанности по сдаче анализа не останется незамеченным, так как Роспотребнадзор получает информацию о пересечении россиянами границы из базы данных пограничной службы.

Издание также напоминает, что за нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, а в случае положительного результата теста и дальнейшего распространения инфекции — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самоизоляция, связанная с пандемией коронавируса, подтолкнула многих жителей России к переезду в курортные регионы страны. Специалисты отмечают значительный рост спроса на покупку недвижимости у моря. Больше всего россиян интересуют квартиры в Сочи.