Туристы назвали страны, куда поедут в августе

https://static.news.ru/photo/9b1f6f06-d3dd-11ea-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собираясь в путешествие в августе 2020 года и в последующие три месяца, почти 50% туристов в разных странах бронируют поездки внутри государства. В Великобритании 69% респондентов приобретают путёвки для отдыха в своём королевстве.

В Мексике 47% опрошенных также собираются отдохнуть в пределах родины. В Японии таких 45%, в США — 40%, передаёт портал Travel and Leisure.

За границей отдохнуть собирается примерно каждый десятый участник исследования. При этом туристы отметили, что решение придётся принимать в последний момент и выберут они, скорее всего, приграничные государства.

В этом году большинство отдыхающих — 63% — предпочтут путешествовать на машине. 10% опрошенных мечтает отправиться в морской круиз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше 170 тысяч жителей Москвы с открытием международного авиасообщения не смогут отправиться за границу. Причиной этого стали финансовые долги граждан. В связи с этим на них наложено ограничение на выезд за рубеж.

В общей сложности с начала года приставами Москвы было вынесено более 243 тысяч таких постановлений. Из них больше 19,4 тысячи связаны с долгами по алиментам, более 17,2 тысячи человек просрочили платежи по налогам и сборам.